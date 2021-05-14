Парам Шарма з Каліфорнії був звинувачений у необережному водінні та непідкоренні вимогам поліції. Його затримали, після кількох дзвінків до поліції від автомобілістів, які бачили в потоку електрокар, котрий їхав без водія за кермом.

Поліція Каліфорнії заарештувала чоловіка за те, що він їхав на задньому сидінні Tesla Model 3, увімкнувши систему автоматичного управління.

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Автомобіль їхав міждержавною дорогою 80 через міст Сан-Франциско-Окленд-Бей. Коли поліцейські наблизились до автомобіля, про який повідомляли стурбовані учасники руху, вони побачили, як чоловік пересідав з заднього сидіння на водійське.

25-річному Параму Шармі було пред'явлено звинувачення, а його автомобіль відбуксирували з місця події, поки триває розслідування. Це вже не перша подібна витівка Шарма – раніше відео з ним же було поширене в YouTube і хоча тоді його не затримувала поліція, зараз проводиться розслідування і за цим фактом.



Шарма здобув деяку популярність в Instagram ще в 2014 році, розмістивши фотографії, на яких позує з ювелірними виробами, готівкою та екзотичними автомобілями. У 2014 році йому було призначено 90-денний вирок за продаж викраденого iPhone у Craigslist. Він продовжує публікувати в Instagram і буквально пару днів тому сам розмістив відео, в якому він їздить в задній частині свого Model 3, читаючи статтю про себе та свої необдумані трюки. Можна побачити, що ногу він поклав на кермо, обманувши таким чином “автопілот”.

KTVU FOX 2 San Francisco повідомляє, що Парам Шарма провів ніч у поліцейському відділку, а наступного дня забрав свою машину зі штрафмайданчика та повернувся додому не інакше, як на задньому сидінні електрокара, що їхав на “автопілоті”.