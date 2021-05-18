Власник полегшив справу зловмисникам, залишивши ключі в машинах. Пізніше з'ясувалось, що це була не нерозсудливість, а скоріше принада у пастці, в яку й потрапили автовикрадачі.

Зловмисники діяли вкрай зухвало – вдерлись на подвір’я приватного будинку, коли уся родина була вдома, а втікаючи зі здобиччю, вибили в’їзні ворота.

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На кадрах з камери відеоспостереження на будинку пограбованого власника ми бачимо, що викрадачі прибули на місце злочину на Mercedes-Benz GLA, аби заволодіти S-клас і GT 4-Door Coupe. Розкішний автопарк на подвір’ї включає Rolls-Royce Wraith, Cadillac Escalade, мінівен та пару “Мерседесів” – усі вони є ласою принадою для злодіїв.

Власник будинку розповів місцевому каналу WPLG Local 10 з Майамі, що почувши гуркіт вибитих воріт, його донька подумала, що в дім влучила блискавка. За пару хвилин, які знадобились власнику, щоб вибігти з будинку, злодії встигли забрати не одну, а дві з його машин.

Після втечі з місця злочину, викрадачі відключили заводську систему GPS, щоб машини не можна було відстежувати. На щастя, власник встановив додаткову систему, яка дозволила йому дистанційно вимкнути транспортні засоби та відстежити їх. Зараз вони знову у нього, але обидва транспортні засоби були пошкоджені, і загальний обсяг збитків оцінюється приблизно у 35 000 доларів, включаючи ворота.

Власник хоче, щоб злодіїв було притягнуто до відповідальності, і пропонує винагороду в розмірі 3000 доларів за інформацію, яка призведе до їхнього затримання.

Що й казати, цього інциденту можна було б уникнути, якби власник не залишив ключі в машинах. Минулого року Національне бюро США з питань злочинної діяльності зазначило, що між 2017 і 2019 роками було викрадено 244 845 автомобілів із ключами всередині. Однак фактична кількість може бути значно вищою, оскільки багато водіїв не визнають свою помилку, при складанні заяви до поліції.