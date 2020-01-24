У 2020 році Укравтодор планує будівництво та реконструкцію 9 об'їзних шляхів загальною протяжністю 101,5 км.

"Українські міста мають звільнитися від транзитного трафіку, адже це зменшує кількість заторів і покращує транзитний потенціал дорожньої мережі. До того ж, це позитивно позначиться на безпеці руху, якості повітря, термінах експлуатації дорожнього покриття і зменшить кількість ДТП. Об'їзні дороги — сучасне та перевірене рішення для цих викликів", — зазначив Олександр Кубраков, Голова Укравтодору.

Читайте також: Які ретро-авто вивозять з України

Зокрема, у 2020 році планується продовжити будівництво Північної об’їзної м. Житомир, Північної об’їзної м. Рівне, Південно-Західної об’їзної м. Полтава, Південної об’їзної м. Дніпро, об’їзної дороги м. Дунаївці (на ділянці між Чернівцями та Хмельницьким). Також розпочнуться роботи з будівництва Північної об’їзної м. Львів та Північної об’їзної м. Тернопіль.

Під час будівництва одного з пріоритетних об’єктів 2020 року — швидкісного шосе Н-31 Дніпро — Решетилівка, планується побудувати об’їзну м. Кобеляки в Полтавській області.

Також у планах будівництво об’їзної м. Берегове, що дозволить значно підвищити привабливість України на ринку міжнародних автомобільних перевезень.

Крім того, у цьому році Укравтодор готує техніко-економічне обґрунтування та проєктну документацію для нових об’їзних доріг, зокрема,: Південно-Східна об’їзна м. Дубно, Північно-Західна об’їзна м. Хмельницький, Північна об’їзна м. Біла Церква, об’їзна дорога м. Стрий, об’їзна м. Кременчук з мостом через р. Дніпро та інших.

Також цікаво: Гончарук пообіцяв українцям дороги