В 2020 году Укравтодор планирует строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

"Украинские города освободятся от транзитного трафика, ведь это уменьшает количество пробок и улучшает транзитный потенциал дорожной сети. К тому же, это положительно скажется на безопасности движения, качестве воздуха, сроках эксплуатации дорожного покрытия и уменьшит количество ДТП. Объездные дороги – современное и проверенное решение для этих вызовов", – отметил Александр Кубраков, председатель Укравтодора.

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В частности, в 2020 году планируется продолжить строительство Северной объездной (г. Житомир), Северной объездной (г. Ровно), Юго-Западной объездной (г. Полтава), Южной объездной (г. Днепр), объездной дороги г. Дунаевцы ( на участке между Черновцами и Хмельницким). Также начнутся работы по строительству Северной объездной г. Львова и Северной объездной г. Тернополя.

Во время строительства одного из приоритетных объектов 2020 года – скоростного шоссе Н-31 Днепр-Решетиловка – планируется построить объездную г. Кобеляки в Полтавской области.

Также в планах строительство объездной г. Берегово, что позволит значительно повысить привлекательность Украины на рынке международных автомобильных перевозок.

Кроме того, в этом году Укравтодор готовит технико-экономическое обоснование и проектную документацию для новых объездных дорог, в частности: Юго-Восточная объездная г. Дубно, Северо-Западная объездная г. Хмельницького, Северная объездная г. Белая Церковь, объездная дорога г. Стрыя, объездная г. Кременчуга с мостом через р. Днепр и другие.

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