Чаще всего экспортируют старую советскую технику, но нередко и иномарки.

В 2019-м из Украины выехало более двух сотен старых мотоциклов и автомобилей, подсчитали в AUTO-Consulting. Большинство из них – это детища советского автопрома.

Советские авто

На первом месте – продукция ГАЗа. “Волг” в Украине еще много, поэтому и вывозят их активно. В частности, "Волга" ГАЗ-21, которые выпущены в 1962-1969 годах, покинуло Украину более 40 штук. Еще 13 машин – “младшие” ГАЗ-24. А вот “Победа” – уже раритет, и их осталось немного. В прошлом году на экспорт поехали 5 ГАЗ М20, а также одна польская версия этой модели под названием "Варшава".

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Советские армейские внедорожные "бобики" – ГАЗ-69 тоже, видимо, пользуются спросом за рубежом. Их выехало 5 штук 1956-1971 годов выпуска. У нас за такие просят на сайтах по продаже авто от $ 500 до $ 10000.

Среди более современных моделей лидеры экспорта – ВАЗы. Хотя, в данном случае, можно предположить, что эти авто – такие же трудовые мигранты, как и их владельцы. За пределы Украины в 2019-м вывезли более двух десятков ВАЗ различных моделей 1972-1988 годов.

Есть в экспортном портфеле и отечественные машины – выехали два ЗАЗ 965А, три ЗАЗ 968, 4 ЛуАЗ 967 и 969М 1977-1983 годов выпуска.

Эмигрировала в 2019-м и советская грузовая техника. Это, в частности грузовой фургон Barkas 1987 г. А также – УАЗы и ГАЗы разных годов выпуска. Встречаются в прошлогоднем экспорте и подержанные иномарки. Например, BMW 325 1987 года пара Fiat 131 с 80-х годов, а также четыре Nissan Laurel 1980-1985 гг. выпуска, Datsun 1976 г.в., Nissan Skyline 1978 г.в.

Мотоциклы

Не меньше чем автомобилей, в прошлом году было вывезено из Украины и старых мотоциклов. Советским автопромом вполне можно назвать и мотоциклы Jawa, которые производились в Чехословакии. Jawa-350 1968-1987 годов выпуска было вывезено 11 штук. Также выехало 8 мотоциклов ИЖ, самый старый из которых ИЖ-49 1954 г.в. На целых 8 мотоциклов в год стала меньше популяция "Уралов". Притом, старейший из тех, которые покинули страну – 1967 г.в.

Лидером по мотоциклетному экспорту в 2019-м стали мотоциклы Киевского мотоциклетного завода КМЗ. Их выехало более 40 штук.

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Олдтаймеры и эксклюзив

Настоящих олдтаймеров или ретрокаров из Украины в прошлом году выехало совсем немного. Среди них – красный кабриолет Adler Trumpf Junior Cabrio 1939 года, который продавался в Украине за $ 15500. Причем, судя по фото, этот экземпляр – одна из работ реставрационной мастерской, в которой восстановление подобных авто поставлено на поток. Отправился за границу и ЗИС-110 1940 г.в. ГАЗ-12 ЗИМ 1954 г. Некоторые экземпляры этой модели до последнего времени использовали в свадебных кортежах.

Поехали из Украины сразу два Москвич-401 1953 г.в. и еще один 1955 года, а также два Москвич-407 1958 и 1963 годов. Через сайт по продаже бывших в употреблении авто выехал Mercedes-Benz E220 1975 За него просили $ 10 000. В ЕС эта сумма может быть втрое больше.

Впрочем, вряд ли владельцы ретро-техники заработали много денег на экспорте этих авто. Ее из Украины, скорее всего, уже вывезли. Причем, давно. Хотя не исключено, что где-то в провинции, в старых гаражах, еще ждут своего часа настоящие раритеты.

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