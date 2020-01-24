Частіше всього експортують стару радянську техніку, але нерідко й іномарки.

В 2019-м з України виїхало більше двох сотень старих мотоциклів і автомобілів, підрахували у AUTO-Consulting. Більшість з них - це дітища радянського автопрому.

Радянські авто

На першому місці – продукція ГАЗу. “Волг” в Україні ще багато, тому й вивозять їх активно. Зокрема, "Волг" ГАЗ-21, випущених у 1962-1969 роках, покинуло Україну більше 40 штук. Ще 13 машин – «молодші» ГАЗ-24. А от «Победа» – вже раритет, і їх залишилось небагато. В минулому році на експорт поїхали 5 ГАЗ М20, а також одна польська версія цієї моделі під назвою "Варшава".

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Радянські армійські позашляхові "бобики" – ГАЗ-69 теж, мабуть, користуються попитом за кордоном. Їх виїхало 5 штук 1956-1971 років випуску. У нас за такі просять на сайтах з продажу авто від $ 500 до $ 10000.

Серед більш сучасних моделей серед лідерів експорту – ВАЗи. Хоча, в даному випадку, можна припустити, що ці авто - такі ж трудові мігранти, як і їх власники. За межі України в 2019-му вивезли більше двох десятків ВАЗ різних моделей 1972-1988 років.

Є в експортному портфелі і вітчизняні машини – виїхало два ЗАЗ 965А, три ЗАЗ 968, 4 ЛуАЗ 967 та 969М 1977-1983 років випуску.

Емігрувала в 2019-м і радянська вантажна техніка. Це, зокрема вантажний фургон Barkas 1987 г. А також - УАЗи та ГАЗи різних років випуску. Зустрічаються в торішньому експорті і старі іномарки. Наприклад, BMW 325 1987 року, пара Fiat 131 з 80-х років минулого, а також чотири Nissan Laurel 1980-1985 р випуску, Datsun 1976 р.в., Nissan Skyline 1978 р.в.

Мотоцикли

Не менше, ніж автомобілів, в минулому році було вивезено з України і старих мотоциклів. Радянським автопромом цілком можна назвати і мотоцикли Jawa, які випускалися в Чехословаччині. Jawa-350 1968-1987 років випуску було вивезено 11 штук. Також виїхало 8 мотоциклів ІЖ, найстаріший з яких ІЖ-49 1954 р.в. На цілих 8 мотоциклів за рік стала менше популяція “Уралів”. Притому, найстаріший, з тих, які покинули країну - 1967 р.в.

Лідером з мотоциклетного експорту в 2019-му стали мотоцикли Київського мотоциклетного заводу КМЗ. Їх виїхало більше 40 штук.

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Олдтаймери і ексклюзив

Справжніх олдтаймерів або ретрокарів з України в минулому році виїхало зовсім небагато. Серед них - червоний кабріолет Adler Trumpf Junior Cabrio 1939 року, який продавався в Україні за $ 15500. Причому, судячи з фото, цей екземпляр - одна з робіт реставраційної майстерні, в якій відновлення подібних авто поставлено на потік. Відправився за кордон і ЗІС-110 1940 р.в. ГАЗ-12 ЗІМ 1954 г. Деякі екземпляри цієї моделі до останнього часу використовували у весільних кортежах.

Поїхали з України відразу два Москвич-401 1953 р.в. і ще один 1955 року народження, а також два Москвич-407 1958 і 1963 років. Через сайт з продажу вживаних авто виїхав Mercedes-Benz E220 1975 р. За нього просили $ 10 000. У ЄС ця сума може бути вдвічі-втричі більшою.

Втім, навряд чи власники ретро-техніки заробили багато грошей на експорті цих авто. Її з України, швидше за все, вже вивезли. Причому, давно. Хоча не виключено, що десь в провінції, в старих гаражах, ще чекають свого часу справжні раритети.

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