На аукціон виставлений Cadillac Town Sedan 1928 року, який належав легендарному Аль Капоне.

Автомобіль зроблений таким чином, що його було важко відрізнити від поліцейських машин того часу. Зокрема, Cadillac пофарбований в той самий колір, як і у поліцейських авто. Окрім того, в машині є поліцейська сирена, мигалка і навіть радіо, заховане в бардачку. Таким чином мафія створила машину, яку навіть копи вважали своєю.

Однак цей Cadillac справді унікальний – він вважається одним з перших в світі броньованих авто. Зокрема, в ньому встановлені отримав броньовані панелі та скло. Всі вікна куленепробивні товщиною в один дюйм (2,54 сантиметра). Бічні та заднє вікна можна підняти, щоб знизу з'явилася дводюймова щілина, в яку можна просунути дуло пістолета. Всі двері додатково посилені сталевими листами.

Читайте також: найшвидший броньований автомобіль може розігнатись до 325 км/год

Цьому Cadillac Town Sedan 1928 року пощастило – коли правоохоронні вилучали автомобілі Аль Капоне, цю машину вони пропустили. В результаті історична модель майже все життя провела в гаражах або ж в різних американських музеях.

Тому й пробіг у нього всього 1 787 кілометрів, та й виглядає 90-річний “Каділак” як новий. Власники машини хочуть продати її мінімум за мільйон доларів.

Востаннє ця машина була продана на ауціоні “Сотбіс” за $ 341 000 у 2012 році.

Нагадаємо, скільки “Роллс-Ройсів” продали торік в Україні.