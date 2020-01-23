На аукцион выставлен Cadillac Town Sedan 1928 года, принадлежавший легендарному Аль Капоне.

Автомобиль сделан таким образом, что его было трудно отличить от полицейских машин того времени. В частности, Cadillac окрашен в тот же цвет, как и в полицейских автомбили. Кроме того, в машине есть полицейская сирена, мигалка и даже радио, спрятанное в бардачке. Таким образом мафия создала машину, которую даже копы считали своей.

Однако этот Cadillac действительно уникален – он считается одним из первых в мире бронированных автомобилей. В частности, в нем установлены бронированные панели и стекло. Все окна пуленепробиваемые толщиной в один дюйм (2,54 сантиметра). Боковые и заднее окна можно поднять, чтобы снизу появилась двухдюймовая щель, в которую можно просунуть дуло пистолета. Все двери дополнительно усилены стальными листами.

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Этому Cadillac Town Sedan 1928 повезло – когда правоохранительные изымали автомобили Аль Капоне, эту машину они пропустили. В результате историческая модель почти всю жизнь провела в гаражах или в различных американских музеях.

Поэтому и пробег у него всего 1787 километров, и выглядит 90-летний "Кадиллак" как новый. Владельцы машины хотят продать ее минимум за миллион долларов.

Последний раз эта машина была продана на ауциони "Сотбис" за $ 341 тысяч в 2012 году.

Напомним, сколько "Роллс-Ройсов" продали в прошлом году в Украине.