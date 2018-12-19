Середня по країні вартість скрапленого газу в мережах АЗС знизилася ще на 5 коп./л, до 14,16 грн/л. Про це свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

Основний внесок у зниження вартості зробили Glusco і UPG, у яких газ подешевшав на 30 коп./л, опустившись нижче позначки 14 грн — 13,80 і 13,70 грн/л відповідно. Ціна на "БРСМ-Нафта" знизилася до 13,90 грн/л (-15 коп.)

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OKKO і WOG скинули по 2 коп. На 1-40 коп. знизили ціни AMIC, Shell, Chipo, "Рур груп" і Mango. Рекордним стало зниження в дніпропетровській мережі "Нефтек" -1 грн.

Як повідомляв enkorr з посиланням на прогноз учасників ринку, до кінця поточного тижня ціни газу на АЗС (з урахуванням знижок за програмами лояльності) опустяться до 13 грн/л.

Роздрібні ціни на автогаз почали масово знижуватися з 20-х чисел листопада слідом за оптовим ринком. З тих пір середня ціна впала на 2,19 грн/л або на 13,4%.

Оптові ціни ЗВГ, починаючи з 31 жовтня, сумарно знизилися на 35% (9650 грн/т).