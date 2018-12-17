16:10, сьогодні

Для кожного автовласника стоїть питання – де знайти якісне СТО. Не просто СТО, яке замінить моторну оливу та гальмівні колодки, а зможе гарантувати весь обсяг необхідних робіт, від планового ТО до позапланових складних ремонтів агрегатів та систем, чи якісної діагностики електрообладнання.

Згідно зі статистикою побажань автовласників різних марок та класів авто, українські автовласники прагнуть обслуговувати свої авто на надійному автосервісі зі зрозумілими процесами, цінами та асортиментом запасних частин. Такий сервіс повинен мати попередній запис, належну інформаційну підтримку, документальний супровід процесу ремонту, гарантії на виконані послуги та встановлені запасні частини. Важливу роль відіграють наявність комфортної клієнтської зони: зручний стіл замовлень, гаряча кава та побутові зручності.

Звісно, маленькі СТО не завжди можуть дозволити собі усі перелічені переваги. Якщо з кавою та побутовими зручностями вони справляються, то тримати великий склад запчастин, надавати офіційну гарантію, та виконувати складні висококваліфіковані роботи вони можуть далеко не завжди.

Зате у великих автоцентрах Корпорації УкрАВТО з цим повний порядок. Постійний зв'язок з заводом-виробником, висококваліфікований персонал, офіційна гарантія на роботи та запасні частини, прозора та зрозуміла цінова політика. Усі ці переваги є на кожному підприємстві величезної мережі.

“Наша мережа налічує більше 40 підприємств в різних містах України та близько 20 – у Києві. У кожному обласному центрі, за виключенням Миколаєва, розташовано щонайменше один автоцентр УкрАВТО. Кожного дня ми приймаємо понад тисячу клієнтів на автомобілях різних марок з будь-якими несправносями. Всі послуги офіційно оформлюються, – розповідає заступник Голови правління Корпорації УкрАВТО з сервісу Єгор Мохна. – Ми постійно контролюємо якість нашого сервісу та рівень задоволення клієнтів. З загальної кількості клієнтів більше 97% залишають позитивні відгуки. У випадку отримання негативних відгуків ми перевіряємо кожний та оперативно виправляємо помилки”.

Досягти такого рівня сервісу вдалось завдяки уважному та відповідальному відношенню до клієнтів. Корпорація УкрАВТО постійно працює над покращенням послуг та втіленням інновацій. Допомагає в цьому обов’язкове опитування клієнтів сервісу, яке проводить незалежна компанія. Усі зібрані дані ретельно обробляються, виявляються слабкі місця в загальних процесах компанії, в роботі окремих підприємств та навіть окремих працівників. За результатами кожної негативної відповіді споживача керівник підприємства надає зворотній зв’язок клієнту та отримує інформацію, яка допомагає оперативному вирішенню питань.

В компанії працює гаряча лінія, до якої може звернутись будь-хто з бажаючих, як з зауваженнями так, і за допомогою. Наприклад, для виклику евакуатора, вибору найближчого автоцентра, технічної допомоги, різних профільних консультацій.

Прискіпливо слідкують в Корпорації УкрАВТО і за ціноутворенням. Конкуренція на ринку автосервісу досить сувора, і для того, щоб бути кращим, треба постійно вдосконалюватись не лише в плані професійності та якості обслуговування, але і витримувати помірну цінову політику.

“В наших Автоцентрах ціноутворення на послуги та запасні частини формується, виходячи з ситуації на ринку автосервісу, за цим ми постійно слідкуємо, – говорить говорить заступник Голови правління Корпорації УкрАВТО з сервісу Єгор Мохна. – Часто наші акційні ціни найбільш привабливі серед конкурентів. А існуюча система лояльності DRIVE2U для постійних клієнтів гарантує знижки до 20% у будь якому автоцентрі компанії. На всіх підприємствах існують однакові стандарти роботи. Впроваджено електронний контроль термінів обслуговування на кожному етапі. Працює система перевірки якості робіт, результати якої доступні клієнтам та головному офісу компанії”.

Доречно буде зазначити, що не тільки впровадженням нових технологій та інновацій відрізняються великі та потужні автомобільні мережеві компанії від невеликих приватних автосервісів. Всю роботу виконують спеціально навчені працівники, кожен фахівець своєї справи. Ми вже розповідали у попередніх відео про навчальні центри Корпорації УкрАВТО та безперервний процес підготовки персоналу.

Отже, порівнюючи звичайні маленькі СТО з великими автоцентрами Корпорації УкрАВТО, можемо зробити висновок, що якісний сервіс – це постійний кропіткий процес, який можуть професійно опанувати далеко не всі представники галузі. І для того, щоб бути кращими в цій галузі, потрібно суворо дотримуватись найвищих стандартів та дуже уважно прислухатись до потреб своїх клієнтів.