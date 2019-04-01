З 2020 року страховим можуть заборонити продавати автоцивілку з франшизою, а виплати по ОСЦПВ хочуть збільшити в 200 разів, щоб дотягнутися до європейських показників.

Зближення з Євросоюзом означає часткову втрату Україною самостійності. Це стосується не тільки введення обов'язкового техогляду і шістнадцяти категорій водійських прав. Крім цього норми страхування автотранспорту також повинні бути приведені у відповідність до очікувань ЄС.

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Зараз виплати українських страхових компаній за полісами автоцивілки не відповідають вимогам ЄС і суттєво нижчі за європейські показники. Між тим, в рамках підписаної Україною угоди про асоціацію вони повинні відповідати мінімальним в ЄС значенням – €1 млн на одного потерпілого або пошкоджене авто. Такі дані наводить група народних депутатів, до якої увійшли голови фінансового і податкового комітету Ради, що пропонує істотно збільшити розміри виплат.

З цією метою 29 березня вони внесли в парламент законопроект №10196. Масштабний документ, покликаний значно змінити систему обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності, крім іншого, встановлює чіткий графік підвищення максимального ліміту страхового відшкодування у разі ДТП.

У частині компенсації завданих здоров'ю та життю збитків:

З 1 січня 2020-го – 1 млн грн. на одного постраждалого та 20 млн грн. на один страховий випадок, незалежно від кількості потерпілих.

З 2021 року – 1,5 млн грн. і 20 млн грн.

З 2022 року – 2 млн грн. і 20 млн. грн.

З 2023 – 4 млн грн. і 40 млн грн.

З 2024 – 10 млн грн. і 50 млн грн.

З 2025 – 20 млн грн. і 100 млн грн.

У частині компенсації за шкоду, заподіяну майну:

З 1 січня 2020-го – 500 тис. грн. на одного постраждалого та 2 млн грн на один страховий випадок, незалежно від кількості потерпілих.

З 2021 – 1 млн грн. і 3 млн грн.

З 2022 – 1,5 млн грн. і 4 млн грн.

З 2023 – 2 млн грн. і 6 млн грн.

З 2024 – 4 млн грн. і 10 млн грн.

З 2025 – 8 млн грн. і 16 млн грн.

При цьому автори запевняють, що про пропорційне зростання цін на страхові поліси мова не піде. І наводять статистику: в III кварталі минулого року середній розмір виплат по автоцивілці склав 17,8 тис. грн., а за шкоду життю і здоров'ю – 25 тис. грн. І це при тому, що на той момент страхові ліміти становили 100 тис. грн. і 200 тис. грн. відповідно. А в лютому Нацкомфінпослуг затвердила підвищення до 130 тис. грн. і 260 тис. грн.

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Але розуміючи методи роботи страхових компаній можна бути впевненим в тому, що збільшення ліміту відповідальності неминуче призведе до зростання вартості страхових полісів. Адже за законами страхового бізнесу інакше бути не може.