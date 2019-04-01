С 2020 года страховым могут запретить продавать автогражданку с франшизой, а выплаты по ОСАГО хотят увеличить в 200 раз, чтоб дотянуться до европейских показателей.

Сближение с Евросоюзом означает частичную потерю Украиной самостоятельности. Это касается не только введения обязательного техосмотра и шестнадцати категорий водительских прав. Кроме этого нормы страхования автотранспорта тоже должны быть приведены в соответствие ожиданиям ЕС.

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Сейчас выплаты украинских страховых компаний по полисам автогражданки не отвечают требованиям ЕС и существенно ниже европейских показателей. Между тем, в рамках подписанного Украиной соглашения об ассоциации они должны соответствовать минимальным в ЕС значениям - €1 млн на одного потерпевшего или поврежденное авто. Такие данные приводит группа народных депутатов, в которую вошли главы финансового и налогового комитета Рады, предлагающая существенно увеличить размеры выплат.

С этой целью 29 марта они внесли в парламент законопроект №10196. Масштабный документ, призванный значительно изменить систему обязательного страхования автогражданской ответственности, кроме прочего устанавливает четкий график повышения максимального лимита страхового возмещения в случае ДТП.

В части компенсации нанесенного здоровью и жизни ущерба:

С 1 января 2020-го – 1 млн грн. на одного пострадавшего и 20 млн грн. на один страховой случай, независимо от количества потерпевших.

С 2021 года – 1,5 млн грн. и 20 млн грн.

С 2022 года – 2 млн грн. и 20 млн. грн.

С 2023 – 4 млн грн. и 40 млн грн.

С 2024 – 10 млн грн. и 50 млн грн.

С 2025 – 20 млн грн. и 100 млн грн.

В части компенсации за ущерб причиненный имуществу:

С 1 января 2020-го – 500 тыс. грн. на одного пострадавшего и 2 млн грн на один страховой случай, независимо от количества потерпевших.

С 2021 – 1 млн грн. и 3 млн грн.

С 2022 – 1,5 млн грн. и 4 млн грн.

С 2023 – 2 млн грн. и 6 млн грн.

С 2024 – 4 млн грн. и 10 млн грн.

С 2025 – 8 млн грн. и 16 млн грн.

При этом авторы уверяют, что о пропорциональном росте цен на страховые полисы речь не пойдет. И приводят статистику: в III квартале минувшего года средний размер выплат по автогражданке составил 17,8 тыс. грн., а за ущерб жизни и здоровью – 25 тыс. грн. И это при том, что на тот момент страховые лимиты составляли 100 тыс. грн. и 200 тыс. грн. соответственно. А в феврале Нацкомфинуслуг утвердила повышение до 130 тыс. грн. и 260 тыс. грн.

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Но понимая методы работы страховых компаний можно быть уверенным в том, что увеличение лимита ответственности неизбежно приведет к росту стоимости страховых полисов. Ведь по законам страхового бизнеса иначе быть не может.