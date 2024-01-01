Автомобілі можуть не подорожчати на 15%: а наскільки?

Видання AUTO-Consulting продовжує слідкувати за обговоренням законопроекту №11416, в якому Кабмін пропонував ввести 15% військового податку при першій реєстрації авто. На минулому і на цьому тижні тривали консультації в урядовому кварталі. І вже є лунають інші ініціативи з підвищення податків. Можливо, замість військового збору піднімуть ставку ПДВ.

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«Найближчим часом Кабмін запропонує альтернативні рішення щодо цього», — повідомив народний депутат Данило Гетьманцев, який є головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Уряд планує запропонувати декілька варіантів підвищення податків. Адже під час зустрічей з представниками бізнесу було вирішено, що одновідсотковий податок з обороту викликає запитання і не є ефективним для збільшення бюджету на оборону країни», — прокоментував Данило Гетманцев.

Трохи раніше і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук теж дав зрозуміти, що ініціативу про підвищення військового збору не буде ухвалено. «Є філософія, яку запропонував уряд — у багатьох місцях взяти потроху. Вони запропонували таку модель. Існує інша модель — взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість і підвищити його на певний відсоток», — сказав Стефанчук. Він також натякнув, що законопроект про підвищення ПДВ буде простіше ухвалити.

«Якщо твій законопроект справедливий і поширюється на всіх, це викликає менше критики в суспільстві, ніж точкові зміни для якихось конкретних осіб, тому що в законопроектній діяльності мінуси плюсуються. І тому нам потрібно теж зрозуміти не тільки, чи отримаємо ми цю необхідну суму, а й скільки голосів за це ми отримаємо в парламенті. Тому я чекаю перших слухань у комітеті, після цього будемо визначатися», — сказав Стефанчук.

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І на додачу, такий перебіг подій передбачала і голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. «Мій політичний прогноз: ми ще повернемося до ідеї щодо підвищення ПДВ. Та пропозиція, яку ми обговорюємо зараз, ще зазнає змін. Народні депутати не проголосують повністю за версію уряду. Можу лише з 95-відсотковою впевненістю сказати, що параметри проектів будуть змінені. Щонайменше через те, що надходження пораховані за умови, що вони почнуть діяти з 1 серпня, а проголосувати зміни ми вже не встигнемо», — заявила Роксолана Підласа.

Отже, як бачимо, станом на сьогодні у депутатів утворився певний консенсус стосовно альтернативного законопроекту, який, скоріше за все, буде містити підвищення ставки ПДВ, як джерела швидкого наповнення бюджету. Втім, нові та вживані автомобілі теж обкладаються ПДВ, тож подорожчання не уникнути. Зараз обговорюється збільшення ставки на 3% – до 23% замість нинішніх 20%.

За нашою інформацією, є вже таке розуміння і в урядових колах. Альтернативні пропозиції вже готуються і скоро ми їх побачимо. Що там буде? - поки не відомо, але на ідеї 15% військового збору на авто у Кабміні вже не будуть наполягати. Чекаємо наступних новин з урядового кварталу.