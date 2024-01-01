Автомоомбили могут не подорожать на 15%: тогда на сколько?

Издание AUTO-Consulting продолжает следить за обсуждением законопроекта №11416, в котором Кабмин предлагал ввести 15% военного налога при первой регистрации авто. На прошлой и на этой неделе продолжались консультации в правительственном квартале. И уже есть звучат другие инициативы по повышению налогов. Возможно просто поднимут ставку НДС.

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"В ближайшее время Кабмин предложит альтернативные решения по этому поводу", — сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, который является председателем комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Правительство планирует предложить несколько вариантов повышения налогов. Ведь во время встреч с представителями бизнеса было решено, что однопроцентный налог с оборота вызывает вопросы и не является эффективным для увеличения бюджета на оборону страны", — прокомментировал Даниил Гетманцев.

Чуть раньше и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук тоже дал понять, что инициатива о повышении военного сбора не будет принята. "Есть философия, которую предложило правительство - во многих местах взять понемногу. Они предложили такую модель. Существует другая модель - взять один налог, который имеет широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость и повысить его на определенный процент", — сказал Стефанчук. Он также намекнул, что законопроект о повышении НДС будет проще принять.

"Если твой законопроект справедлив и распространяется на всех, это вызывает меньше критики в обществе, чем точечные изменения для каких-то конкретных лиц, потому что в законопроектной деятельности минусы плюсуются. И поэтому нам нужно тоже понять не только, получим ли мы эту необходимую сумму, но и сколько голосов за это мы получим в парламенте. Поэтому я жду первых слушаний в комитете, после этого будем определяться", — сказал Стефанчук.

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И в дополнение, такой ход событий предусматривала и председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. "Мой политический прогноз: мы еще вернемся к идее о повышении НДС. То предложение, которое мы обсуждаем сейчас, еще претерпит изменения. Народные депутаты не проголосуют полностью за версию правительства. Могу только с 95-процентной уверенностью сказать, что параметры проектов будут изменены. По меньшей мере из-за того, что поступления посчитаны при условии, что они начнут действовать с 1 августа, а проголосовать изменения мы уже не успеем", — заявила Роксолана Пидласа.

Итак, как видим, по состоянию на сегодня у депутатов образовался определенный консенсус относительно альтернативного законопроекта, который, скорее всего, будет содержать повышение ставки НДС, как источника быстрого наполнения бюджета.

По нашей информации, есть уже такое понимание и в правительственных кругах. Альтернативные предложения уже готовятся и скоро мы их увидим. Что там будет - пока не известно, но на идее 15% военного сбора на авто в Кабмине уже не будут настаивать. Ждем следующих новостей из правительственного квартала.