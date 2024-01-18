Названі регіони-лідери з реєстрацій електромобілів у 2023 році.

Як повідомляє Укравтопром, у 2023р. український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 5130 од. (91% вживані);

Київ – 4897 од. (64% вживані);

Дніпропетровська обл. – 3078 од. (76% вживані);

Київська обл. – 2700 од. (68% вживані);

Вінницька обл. – 2289 од (89% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих регіональних ринках був Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: