Названі регіони-лідери з реєстрацій електромобілів у 2023 році.
Як повідомляє Укравтопром, у 2023р. український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV).
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 5130 од. (91% вживані);
- Київ – 4897 од. (64% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 3078 од. (76% вживані);
- Київська обл. – 2700 од. (68% вживані);
- Вінницька обл. – 2289 од (89% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих регіональних ринках був Volkswagen ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf – на Львівщині, Вінниччині, Дніпропетровщині;
- Tesla Model 3 – у м. Києві та Київській області.