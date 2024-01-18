Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей в 2023 году.
Как сообщает Укравтопром, в 2023г. украинский автопарк пополнили 37,6 тыс. авто на электротяге (BEV).
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 5130 ед. (91% подержанные);
- Киев – 4897 ед. (64% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 3078 ед. (76% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 2700 ед. (68% бывшие в употреблении);
- Винницкая обл. – 2289 ед (89% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих региональных рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто:
- Nissan Leaf – на Львовщине, Винницкой области, Днепропетровской области;
- Tesla Model 3 – в г. Киеве и Киевской области.