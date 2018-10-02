Поки що порушникам надаватимуть додатковий пільговий період, тому за рік максимально з них може бути стягнуто 4 штрафи

Відтепер водії найбільш забруднюючих дизельних автомобілів матимуть сплатити штраф у 350 євро у бельгійській столиці. Про це повідомляє Euractiv.

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Особи, які їздять на авто із дизельним двигуном стандарту Євро 0 та Євро 1 будуть оштрафовані за їзду у Брюссельському регіоні. Початково це законодавство було впроваджено на початку року, але водіям дали відстрочку на 9 місяців, щоб вони встигли адаптуватись.

Але тепер для них виправдань немає і їх штрафуватимуть кожного разу, коли вони потраплятимуть на заборонених автівках у визначену зону. Втім місцевий уряд і тут пішов на поступки і кожен оштрафований водій матиме новий пільговий період тривалістю у 3 місяці після кожного порушення.

У заяві на офіційному веб-сайті повідомляється, що нова схема “дозволить людям вжити заходів, щоб змінити свій автомобіль або змінити звички кермування”. Протягом одного року з водія може стягуватись максимум 4 штрафи.

Автомобілістів контролюватимуть за допомогою мережі із понад 180 камер сканування, які встановлені у регіоні, 90 з яких вже працюють. Влада вважає, що до кінця року система функціонуватиме повністю.