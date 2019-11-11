Закон про штрафи для водіїв, що перевозять дітей без автокрісел, містить "шпаринки", що дозволяють уникнути покарання.

Про це в ефірі ObozTV розповів голова Всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрій Антонюк, коментуючи нововведення в Правилах дорожнього руху.

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"Ніяких автокрісел ніякий закон не ввів. Можливо, "слуги народу" дійсно хотіли таку новину зробити, але "турборежим" зіграв з ними злий жарт. Я навіть листувався з депутатами з транспортного комітету. Я їм кажу – ви написали в законі, що забороняється перевозити дітей в транспортних засобах, оснащених ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину. Що таке спеціальні засоби, в закон люди не внесли ", – пояснив Антонюк.

"На сайті Верховної Ради є визначення категорії "спеціальні засоби". Там сказано, що спецзасоби - це гумові кийки, наручники, сльозоточивий газ. Читаючи цей закон, будь-який юрист вам скаже, що для того, щоб везти дитину, ви повинні в автомобілі з ременями безпеки використовувати гумові кийки, наручники, сльозоточивий газ. Якщо везете двох дітей, одному даєте кийок, іншому наручники, і тоді ви дотримуєтеся правил дорожнього руху ", - пожартував він.

Експерт також прокоментував норму закону, згідно з якою автокрісла повинні використовуватися і в таксі. Він нагадав, що в правилах дорожнього руху є пункт 2.3, який дозволяє водіям і пасажирам таксі не пристібатися зовсім.

"Це діюча норма, її ніхто не скасував. Просто додали, що якщо везете дитину, потрібні спецзасоби. Визначення спецзасоби в законі не додали ", – підкреслив Антонюк.

Рада підтримала в другому читанні законопроект № 1150, який передбачає штраф за порушення правил перевезення дітей. У багатьох країнах світу за це порушення вже давно передбачені штрафи.

Згідно з українським законопроектом, за порушення правил перевезення дітей водій отримує штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів, тобто 510 гривень. При повторному порушенні штраф сягатиме 850 гривень.

Нагадаємо, що наразі закон № 1150 прийнятий Верховною Радою у другому читанні перебуває на підписі у Президента. Після підписання він має бути офіційно опублікований і лише тоді вступить у силу.

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