Закон о штрафах для водителей, которые перевозят детей без автокресел, содержит "лазейки", позволяющие избежать наказания.

Об этом в эфире ObozTV рассказал глава Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, комментируя нововведения в Правилах дорожного движения.

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"Никаких автокресел никакой закон не ввел. Возможно, "слуги народа" действительно хотели такую новость сделать, но "турборежим" сыграл с ними злую шутку. Я даже переписывался с депутатами транспортного комитета. Я им говорю – вы написали в законе, что запрещается перевозить детей в транспортных средствах, оснащенных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка. Что такое специальные средства, в закон люди не внесли", – пояснил Антонюк.

"На сайте Верховной Рады есть определение категории "специальные средства". Там сказано, что спецсредства – это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Читая этот закон, любой юрист вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы должны в автомобиле с ремнями безопасности, использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Если везете двоих детей, одному даете дубинку, наручники другому, и тогда вы придерживаетесь правил дорожного движения ", – отметил он.

Эксперт также прокомментировал норму закона, согласно которой автокресла должны использоваться и в такси. Он напомнил, что в правилах дорожного движения есть пункт 2.3, который позволяет водителям и пассажирам такси не пристегиваться совсем.

"Это действующая норма, ее никто не отменил. Просто добавили, что если везете ребенка, нужны спецсредства. Определение спецсредства в законе не добавили", – подчеркнул Антонюк.

Рада поддержала во втором чтении законопроект № 1150, который предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей. Во многих странах мира за это нарушение уже давно предусмотрены штрафы.

Согласно украинскому законопроекту, за нарушение правил перевозки детей водитель получает штраф в размере 30 необлагаемых минимумов, то есть 510 гривен. При повторном нарушении штраф составит 850 гривен.

Напомним, что сейчас закон № 1150 принят Верховной Радой во втором чтении и находится на подписи у Президента. После подписания он должен быть официально опубликован и только тогда вступит в силу.

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