Сучасні системи моніторингу стану водія, як правило, покладаються на камери в салоні та датчики на кермі, але нова розробка використовує новий підхід.

Системи моніторингу водія покладаються на камери, основна роль яких – стежити за обличчям і очима водія, аби виявити будь-які можливі ознаки сонливості. Більш просунуті системи також використовують зовнішні камери, які слідкують за тим, як автомобіль рухається, сигналізуючи, коли виявляється коливання автомобіля.

Але дослідники з Національного інституту передових промислових наук і технологій Японії стверджують, що всі ці системи мають серйозні недоліки, незалежно від того, використовують вони внутрішні чи зовнішні камери. Такі речі, як бруд або погана погода, а також повна темрява, можуть зробити їх менш точними, наголошують вони. Тому їхня ідея теоретично дозволить підвищити точність виявлення.

Дізнайтесь також: Електричний хетчбек Renault Zoe ганебно провалив тести Euro NCAP і отримав 0 зірок

Дослідники створили “розумне” автомобільне крісло, оснащене термостійкими датчиками та датчиками тиску, які спеціально призначені для визначення сонливості водія чи зменшення його дієздатності.

Датчики встановлюються в спинці або сидінні, а їх роль полягає в тому, щоб контролювати водія і збирати інформацію, таку як частота серцевих скорочень і дихання, а також стежити за поставою і видавати попередження, якщо він схиляється в будь-який бік.

Цю концепцію можна використовувати на автомобілях наступного покоління для ще більш просунутих реалізацій, які дозволять виконувати автоматичні дії на основі певних тригерів. Наприклад, самокерований автомобіль, який виявляє пасажира з погіршенням самопочуття, може автоматично викликати швидку допомогу, а транспортний засіб може “наказати” водієві зупинитися, виявивши алкогольне сп’яніння.

Дослідники розробили спеціальні п’єзоелектричні датчики, які можуть працювати при високих температурах. Для цього було створено спеціальну конструкцію для захисту системи та забезпечення працездатності за температури до 120 градусів за Цельсієм.

Повна стаття з детальною інформацією про термостійкі п’єзоелектричні листові датчики доступна англійською мовою за посиланням на сайті ACS Applied Electronic Materials.

Фото: вчені “навчили” крісла розпізнавати п’яних водіїв / Autoevolution