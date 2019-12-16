Верховний Суд визнав штрафи за виїзд на тротуар незаконними. Відповідне рішення вже опубліковано.

Рішення Верховного Суду України у справі № 524/9162/16-а, від 07.11.19 свідчить про незаконність постанов про притягнення до адміністративної відповідальності водіїв, які виїхали на тротуар для того, щоб там припаркуватись.

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Суть справи проста: водій Skoda Octavia виїхав на тротуар для парковки, а інспектор патрульної поліції оштрафував його за рух по тротуару.

Врешті по цій справі було зроблено наступний висновок:

"Очевидним і зрозумілим є те, що здійсненню стоянки легкового автомобіля у межах вимог пункту 15.10 "в" ПДР України, тобто на краю тротуару, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри, передує рух, пов`язаний із заїздом на таке місце, а після її закінчення - рух, пов`язаний із виїздом автомобіля з такого місця стоянки.

За таких обставин, рух автомобіля тротуаром, пов`язаний із заїздом/виїздом на місце стоянки у межах вимог пункту 15.10 "в" ПДР України, не може містити склад порушення пункту 11.13 вказаних Правил."

Отже, виїздити на тротуар можна, за умови якщо водій паркується на тротуарі і залишає для проходу пішоходів достатньо місця.

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