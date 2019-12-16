Верховный Суд признал штрафы за выезд на тротуар незаконными. Соответствующее решение уже опубликовано.

Решение Верховного Суда Украины по делу № 524/9162/16-а за 07.11.19 свидетельствует о незаконности постановления о привлечении к административной ответственности водителей, которые выехали на тротуар для того, чтобы там припарковаться.

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Суть дела проста: водитель Skoda Octavia выехал на тротуар для парковки, а инспектор патрульной полиции оштрафовал его за движение по тротуару.

В остальном по этому делу был сделан следующий вывод:

"Очевидным и понятным является то, что осуществлению стоянки легкового автомобиля в пределах требований пункта 15.10 "в" ПДД Украины, то есть на краю тротуара, где для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 метра, предшествует движение, связанное с заездом на такое место, а после его окончания – движение, связанное с выездом автомобиля с такого места стоянки.

При таких обстоятельствах, движение автомобиля по тротуару, связанное с заездом/выездом на место стоянки в пределах требований пункта 15.10 "в" ПДД Украины, не может содержать состав нарушения пункта 11.13 указанных Правил."

Следовательно, выезжать на тротуар можно, при условии, если водитель паркуется на тротуаре и оставляет для прохода пешеходов достаточно места.

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