Для чого потрібні весняні шини і що це за нова категорія "взуття"? З невеликим перебільшенням можна сказати, що цю ідею підкинуло нам саме життя.

Весняні шини – це насправді надумана категорія гуми, до якої, однак, змушені вдаватися деякі наші співвітчизники. І в цьому є певний сенс. Давайте розбиратися з вітчизняним ноу-хау разом.

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Під весною в даному випадку слід розуміти не стільки перехідний сезон між зимою і літом, скільки період між "вбитим" станом доріг після зими і їх ремонтом, за який неквапливі дорожники беруться з приходом тепла. Адже відомо, що український сніг, навесні зійшовши з доріг, забирає з собою і асфальт. Після чого на теплій весняній дорозі залишаються у великій кількості ями – найрізноманітніших калібрів і в найнесподіваніших місцях.

При найнеприємнішому розкладі на грубих ямах може постраждати як покришка, так і диск. Пошкодження довжиною більше 2 см на боковині шини не ремонтуються

Звичайно, зацікавлені у державних контрактах шляховики тут же беруться їх латати, але оскільки кількість ям незрівнянно більша за кількість ремонтних бригад, цей процес у багатьох регіонах затягується до початку літа. І весь цей час автомобілісти, в першу чергу провінційні, змушені їздити по вибоїнах жахливих розмірів і глибини.

Даєш "весну"!

Природно, при найменшій необережності з боку водія в першу чергу страждають колеса – рвуться боковини шин, дряпаються і мнуться диски. Тому деякі водії йдуть на такий крок – знімають з машини свої недешеві легкосплавні диски на модній низькопрофільною гумі і залишають їх до пори у гаражі.

Більшості європейських автовласників наші проблеми незрозумілі: їх дороги дозволяють експлуатувати колеса з таким ось тонким шаром гуми на диску.

А замість них купують більш стійкі до вибоїн колеса. Насамперед, дешеві сталеві диски по можливості невеликого діаметра (14-15 дюймів), до яких йде, відповідно, "весняна" гума – високого профілю (65-70%) і недорогої моделі, найчастіше вітчизняної. Беруть, природно, ту чи іншу модель з категорії "літо", оскільки і температура вже плюсова, і по ціні дешевше.

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Від себе зауважимо, що мабуть, є сенс орієнтуватися на так звані дощові моделі, заточені під їзду мокрою дорогою, що навесні буває досить часто. Такі шини наразі є в каталогах навіть бюджетних (в тому числі українських) виробників.

Ось так шина стає непридатною під час удару: боковина, зім’явшись, затискається між перешкодою і краєм диска, які як ножиці прорізають гуму разом з армуючими прошарками каркасу.

Що маємо

Таким чином, власник автомобіля отримує колеса, по-перше, стійкіші до ударів об гострі краї ям, а по-друге, більш комфортабельні. Завдяки вищому профілю шини вона краще поглинає енергію при ударі, і край асфальту не дістає до диска, тобто боковина не затискаються між ними і не проривається. А диск, у свою чергу, не мнеться і не розколюється. Також вища шина дозволяє тримати в ній не такий високий тиск (порядку 1,8-2,0 замість 3,0-3,5 атм), а значить, колесо буде м'якшим, що позитивно позначається на комфорті при проїзді дрібних нерівностей.

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Зрештою, якщо на якійсь страшній ямі колесо все-таки "проб'є", і покришку буде прорвано на боковині, втрата буде не настільки значущою. Оскільки весняні шини, як говорилося вище, вибираються з числа дешевших, та й самі по собі шини невеликого "дюйма" коштують набагато дешевше за шини з великим посадковим діаметром.

Боковину високопрофільної шини зім'яти до диска важче, тому вона менше боїться поганих доріг. Але такі колеса сьогодні не в моді.

Ось такі переваги дають нам так звані весняні шини – досить яскрава ілюстрація приказки "і дешево, і сердито". Є, щоправда, одне застереження. На деякі машини встановлення дисків набагато меншого діаметру, ніж штатні, неможливе через масивні гальмівні механізми коліс. Що ж, це плата за "спортивність" вашого авто – змиріться і чекайте, коли шляховики залатають найнебезпечніші вибоїни. Зазвичай це відбувається до початку літа.

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