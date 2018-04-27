На сайті відомого українського журналіста Олександра Дубинського з'явився опис схеми, яка дозволяє значно зменшити митні платежі при легалізації автотранспорту.

До Олександра Дубинського потрапив документ, який свідчить про те, що на Волинській митниці процвітає кримінальна схема незаконного розмитнення вантажних бусів під виглядом пасажирських. Крім цього, для ввезення заборонених авто з двигунами Євро-3, рік випуску деяких авто змінюється на більш молодий, щоб в'їзд став можливий.

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Система діє на Волинській митниці з січня цього року. Схема ця обертається навколо бізнесу, пов'язаного з переобладнанням вантажних бусів на пасажирські.

Справа в тому, що з 2009 року в Україні діє розпорядження Кабінету Міністрів про заборону використання автобусів для пасажирських перевезень, які були переобладнані з вантажних.

До державної реєстрації не допускаються автобуси, що переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших функцій, за винятком таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня 2008 року.

До 2009 було дуже популярно ввезти дешеву вантажівку з ЄС, врізати в неї вікна, вкрутити сидіння і замінити техпаспорт на пасажирський автобус.

На цій темі був побудований величезний бізнес, адже вантажівка в рази дешевше автобуса як при покупці, так і при розмитненні. Таке переобладнання дозволяло економити до 10 тисяч євро в порівнянні з тим, якщо відразу ввозити автобус.

Але з 2009 року законно перетворити двомісну вантажівку в 17- або 22-місний автобус вже не вийде. Ніяк. Таке "передєлкіно" МРЕВ не поставить на облік.

Вирішення питання, як обійти закон і за недорого перетворити вантажівку в автобус несподівано знайшлося на Волинській митниці лише в 2018 році.

За інформацією Олександра Дубинського, керівник митниці особисто дав негласне розпорядження на прийняття до розмитнення вантажівок за підробленими документами.

Схема виглядає так:

Купуємо в ЄС вантажний двомісний Мерседес Спринтер 2013 року випуску за 12-13 тис. євро, на нього виготовляється підроблений техпаспорт і сертифікат про те, що він є пасажирським з кількістю місць 22 і рік випуску його не 2013, а 2015.

З цим набором підроблених документів ви приїжджаєте на один з митних постів Волинської митниці ("Луцьк", "Ковель", або "Ягодин") і митники, бачачи, що автомобіль не пасажирський, а вантажний, і навіть не звіряючи рік випуску, розмитнюють його.

Оформивши документи на вантажний бус як на пасажирський автобус, в результаті отримуємо українських техпаспорт, в якому вказано, що вантажний бус – це автобус з 22 посадочними місцями.

По суті це схема обходу заборони на переобладнання вантажних авто в пасажирські. Адже за підробленими документами ввезли нібито автобус, який після розмитнення і отримання українського техпаспорта стає умовно легальним.

Після цього можна спокійно їхати в майстерню, де "теоретичний" автобус перетворюють в цілком практичний. Тобто прикручують в салон сидіння, врізають вікна і роблять обшивку.

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Попит на такі автобуси всередині країни величезний, адже з 2009 їх парк особливо не оновлювався. На перепродажі такого "передєлкіно" можна заробити близько 7-8 тис. євро.