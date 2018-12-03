Оце так підготувався до свят!

Жителям сонячної Каліфорнії бракує відчуття зими і Фернандо Акоста вирішив створити собі та оточуючим святковий настрій, перетворивши свій Nissan Altima на новорічну “ялинку”.

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Пан Акоста прикрасив власний седан Nissan Altima новорічною гірляндою з 4000 лампочок і поділився відео зі своєю роботою у Facebook. У дописі він зазначив, що хотів би повісити більше ліхтариків, але місця вже не вистачає. Цікаво, що Фернандо Акоста часто їздить містом на своїй машині, привертаючи чимало уваги. Однак копи поки що жодного разу не затримували його.



Агентство Fox 5 San Diego повідомляє, що жителі округу Сан-Дієго часто бачать автомобіль Акоста біля церкви, на парковці торгового центру і поруч зі школою, куди він відвозить дітей. Під час різдвяних канікул Акоста просто катається по місту, розважаючи оточуючих.

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