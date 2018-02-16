Усім відомо, що Model X - один з найшвидших кросоверів у світі, але це все ж таки SUV, тож багатьох цікавить питання, чи можна на ньому з'їхати з асфальту.

Німецький відеоблогер перевірив кросовер Tesla Model X на легкому бездоріжжі острова Ібіца. Не “Ніва”, звичайно, але дещо він таки може.

Не так давно ми писали про те, що Model X перетнув Сахару. Кросовер випробовували і в умовах сильних морозів. Цього разу блогеру заманулось спробувати покататись на “Модел Ікс” пересічною місцевістю з гострим камінням, ямами, коліями та гілками дерев.

В позашляховому арсеналі Tesla Model X є постійний повний привід та пневматична підвіска зі змінним кліренсом. До того ж, звіси кузова невеликі, а днище – практично повністю пласке. Блогер не перенавантажував кросовер, розуміючи, що це все ж міський автомобіль. До того ж – не дешевий. Тож іти за трактором німецькому пану аж ніяк не хотілося. А усі перешкоди, котрі він поставив перед кросовером Тесла, автомобіль з честю подолав.

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