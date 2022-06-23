Volkswagen бачить ризики для себе через недостатньо швидку відмову від російського газу.

Перехід Німеччини з російських енергоресурсів на інші джерела відбувається недостатньо швидко, щоб убезпечити німецький автоконцерн Volkswagen (VW) від несподіваного припинення постачання природного газу, заявив гендиректор VW Герберт Дісс.

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У зв'язку з цим VW зберігатиме можливість використання вугілля замість природного газу на електричних підстанціях свого основного підприємства у Вольфсбурзі, сказав Дісс в інтерв'ю агентству Bloomberg під час Катарського економічного форуму.

Німеччина вже досягла певного прогресу у зниженні залежності від імпорту російських енергоресурсів, наприклад, за рахунок закупівлі ЗПГ у США та інших країнах, проте створення необхідної інфраструктури для подальших змін потребує часу. "Можливо, це відбувається недостатньо швидко, щоб упоратися з різким спадом постачання, – зазначив Дісс. – У довгостроковій перспективі, я впевнений, ми станемо незалежними від російського газу".

Війна на території України, підвищення відсоткових ставок та посилення інфляції у всьому світі позначаються на апетиті інвесторів до ризику, проте реального зниження попиту на автомобілі не відбувається, заявив Дісс. Портфель замовлень на електромобілі VW заповнений "приблизно на один рік" і компанія розраховує досягти поставлених на 2022 рік цілей. "Ми не бачимо сигналів зниження споживчого попиту зараз, але це може змінитися", - сказав Дісс.