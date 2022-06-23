Volkswagen видит риски для автопредприятий из-за отказа недостаточно быстрого отказа от российского газа.

Переход Германии с российских энергоресурсов на другие источники происходит недостаточно быстро, чтобы обезопасить немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) от неожиданного прекращения поставок природного газа, заявил гендиректор VW Герберт Дисс.

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В связи с этим VW будет сохранять возможность использования угля вместо природного газа на электрических подстанциях своего основного предприятия в Вольфсбурге, сказал Дисс в интервью агентству Bloomberg во время Катарского экономического форума.

Германия уже достигла определенного прогресса в снижении зависимости от импорта российских энергоресурсов, например за счет закупки СПГ в США и других странах, однако создание необходимой инфраструктуры для дальнейших изменений требует времени. “Возможно, это происходит недостаточно быстро, чтобы справиться с резким спадом поставок, – отметил Дисс. – В долгосрочной перспективе, я уверен, мы станем независимыми от российского газа”.

Война на территории Украины, повышение процентных ставок и усиление инфляции во всем мире отражаются на аппетите инвесторов к риску, однако реального снижения спроса на автомобили не происходит, заявил Дисс. Портфель заказов на электромобили VW заполнен “приблизительно на один год” и компания рассчитывает достичь поставленных на 2022 год целей. “Мы не видим сигналов понижения потребительского спроса сейчас, но это может измениться”, – сказал Дисс.