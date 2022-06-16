Автопроизводитель предупредил российских дилеров об отсутствии планов запуска конвейера.

Volkswagen разослал российским дилерам письмо, в котором сообщил, что в ближайшем будущем сборка автомобилей не возобновится. Как сообщает телеграм-канал "Русский автомобиль", письмо подписано руководителем "Фольксвагена легковые автомобили" Михаэлем Арндтом.

Читайте также Российский рынок новых авто сократился на 78,5%

При этом ранее появилась информация, что конвейеры заводов Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут снова запустить уже этим летом, но, вероятно, этого не произойдет.

На мощностях завода группы ГАЗ в Нижнем Новгороде производились модели Volkswagen Taos, а также Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. Эти автомобили не собирают с марта, а на днях появилась информация, что Volkswagen вообще сокращает около 200 сотрудников предприятия – им пообещали выплатить до шести окладов, если они сами напишут заявление на увольнение.

Дело в том, что 25 мая ГАЗ попал в список санкций Минфина США, а европейские юрлица, сотрудничающие с фирмами, в отношении которых действуют американские санкции, попадают во вторичные санкции. Это фактически ставит крест на возобновлении сборки автомобилей на нижегородском предприятии.

Что касается завода Volkswagen в Калужской области, где организована сборка Tiguan, Polo, а также Skoda Rapid, то он тоже находится в простое с начала весны. Ранее сообщалось, что для выпуска машин не хватает застрявших в Европе комплектующих и предполагалось, что если автопроизводитель сможет возобновить поставки до мая, то летом производство может быть возобновлено.

Volkswagen не только не производит авто в России, но и не поставляет автомобили из-за рубежа. Из-за этого продажи машин немецкой марки в мае упали на 91 процент, до 825 реализуемых в России штук. Дилеры фактически распродают остатки автомобилей, которые успели ввезти и сделать до весны.