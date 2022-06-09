Volkswagen сокращает более 200 рабочих на российском заводе. Они получат до шести месячных окладов.

Под сокращение попали те, кто собирал автомобили Volkswagen и Skoda на мощностях Газа в Нижнем Новгороде.

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“Коммерсант” со ссылкой на один из профсоюзов сотрудников Volkswagen сообщает, что немецкий автопроизводитель предложил работникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и пообещал выплатить до шести окладов.

Речь идет о двух сотнях сотрудников, которые собирали автомобили Volkswagen и Skoda на базе группы ГАЗ – а именно модели Taos, Kodiaq, Karoq и Octavia. Уточняется, что часть рабочих площадок принадлежала к штату “Группы ГАЗ”, и им увольняться не предлагают, поскольку они работали по срочным контрактам.

Средняя зарплата на заводе составляла 700 – 800 долларов, а значит уволившиеся сотрудники могут рассчитывать на выплату в размере 4 – 5 тысяч долларов.