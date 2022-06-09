Volkswagen скорочує понад 200 робітників на російському заводі. Вони отримають до шести місячних окладів.

Під скорочення потрапили ті, хто збирав автомобілі Volkswagen та Skoda на потужностях Газу у Нижньому Новгороді.

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"Комерсант" з посиланням на одну з профспілок співробітників Volkswagen повідомляє, що німецький автовиробник запропонував працівникам заводу в Нижньому Новгороді добровільно звільнитися і пообіцяв виплатити до шести окладів.

Йдеться про дві сотні співробітників, які збирали автомобілі Volkswagen та Skoda на базі групи ГАЗ – а саме моделі Taos, Kodiaq, Karoq та Octavia. Уточняється, що частина робочих майданчиків належала до штату “Групи ГАЗ”, і їм звільнятися не пропонують, оскільки вони працювали за терміновими контрактами.

Середня зарплата на заводі становила 700-800 доларів, а значить співробітники, що звільнилися, можуть розраховувати на виплату в розмірі 4-5 тисяч доларів.