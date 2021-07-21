Аби відновити пошкоджені, чи втрачені номерні знаки, можна обрати два шляхи: офіційний і неофіційний. Вибір залежить від конкретних обставин.

Офіційно, для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків транспортного засобу, можна звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС. Там доведеться пройти процедуру перереєстрації транспортного засобу. Займає такий процес близько двох-трьох годин та коштує 600-700 гривень.

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Основна проблема – до сервісного центру МВС потрібно доставити сам автомобіль (для експертного огляду), а через те, що без номерів їздити на ньому не можна – доведеться користуватись послугами евакуатора. Інакше є ризик отримати штраф у розмірі 850 грн. за їзду без номерів. Якщо до цього у водія були штрафи за забруднені, невірно встановлені, закриті, перевернуті номерні знаки – сума штрафу складе 1700 грн.

При перереєстрації транспортного засобу необхідно надати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код власника транспортного засобу;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

у разі крадіжки – довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції;

у разі втрати – письмове пояснення обставин втрати.

Адміністратором сервісного центру МВС після внесення відповідної інформації до бази даних АІС “Номерний знак” проводиться перереєстрація транспортного засобу. Замість утрачених або непридатних для користування номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видаються нові свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Неофіційно

Неофіційний та найбільш поширений спосіб – замовити дублікати автономерів. Скориставшись пошуком в інтернеті можна знайти десятки фірм, які за 300 – 500 гривень зроблять дублікати номерів та надішлють їх кур'єром або поштою на будь-яку адресу. Для замовлення, як правило, достатньо надіслати фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Або просто повідомити необхідну комбінацію букв та цифр.