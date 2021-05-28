У деяких автовласників виникає бажання змінити автомобіль, але залишити старі номерні знаки. Таку послугу можуть надати в Сервісних центрах МВС.
Часто сервісні центри МВС запитують про комбінацію номерних знаків, їхнє зберігання та перезакріплення. Для цього потрібно виконати ряд умов.
Читайте також: Чому в МВС поміняли правила видачі номерів: відео
- при продажу авто можна лишити за собою номерні знаки нового зразка на зберігання (пишете заяву у сервісному центрі МВС і сплачуєте за послугу 3,60 грн за добу)
- перезакріпити свій номерний знак на наступне авто можна, якщо він відповідає діючому державному зразку.
- передати при продажу авто свій номерний знак іншій особі НЕМОЖЛИВО (навіть якщо це ваш родич)
- переміщення номерних знаків, які знаходяться на зберіганні, між сервісними центрами МВС не передбачено
Номерні знаки можуть утилізувати, якщо вчасно не сплатити за їхнє зберігання.