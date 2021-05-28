У деяких автовласників виникає бажання змінити автомобіль, але залишити старі номерні знаки. Таку послугу можуть надати в Сервісних центрах МВС.

Часто сервісні центри МВС запитують про комбінацію номерних знаків, їхнє зберігання та перезакріплення. Для цього потрібно виконати ряд умов.

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при продажу авто можна лишити за собою номерні знаки нового зразка на зберігання (пишете заяву у сервісному центрі МВС і сплачуєте за послугу 3,60 грн за добу)

перезакріпити свій номерний знак на наступне авто можна, якщо він відповідає діючому державному зразку.

передати при продажу авто свій номерний знак іншій особі НЕМОЖЛИВО (навіть якщо це ваш родич)

переміщення номерних знаків, які знаходяться на зберіганні, між сервісними центрами МВС не передбачено

Номерні знаки можуть утилізувати, якщо вчасно не сплатити за їхнє зберігання.