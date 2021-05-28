У некоторых автовладельцев возникает желание сменить автомобиль, но оставить старые номерные знаки. Такую услугу могут оказать в сервисных центрах МВД.
Часто сервисные центры МВД спрашивают о комбинации номерных знаков, их хранении и перезакреплении. Для этого нужно выполнить ряд условий.
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- при продаже авто можно оставить за собой номерные знаки нового образца на хранение (пишете заявление в сервисном центре МВД и платите за услугу 3,60 грн за сутки).
- перезакрепить свой номерной знак на следующее авто можно, если он соответствует действующему государственному образцу.
- передать при продаже авто свой номерной знак другому лицу НЕВОЗМОЖНО (даже если это ваш родственник).
- перемещение номерных знаков, которые находятся на хранении, между сервисными центрами МВД не предусмотрено.
Номерные знаки могут утилизировать, если вовремя не уплатить за их хранение.