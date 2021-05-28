У некоторых автовладельцев возникает желание сменить автомобиль, но оставить старые номерные знаки. Такую услугу могут оказать в сервисных центрах МВД.

Часто сервисные центры МВД спрашивают о комбинации номерных знаков, их хранении и перезакреплении. Для этого нужно выполнить ряд условий.

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при продаже авто можно оставить за собой номерные знаки нового образца на хранение (пишете заявление в сервисном центре МВД и платите за услугу 3,60 грн за сутки).

перезакрепить свой номерной знак на следующее авто можно, если он соответствует действующему государственному образцу.

передать при продаже авто свой номерной знак другому лицу НЕВОЗМОЖНО (даже если это ваш родственник).

перемещение номерных знаков, которые находятся на хранении, между сервисными центрами МВД не предусмотрено.

Номерные знаки могут утилизировать, если вовремя не уплатить за их хранение.