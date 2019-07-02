Бронеавтомобіль "БАРС-8" після завершення дворічного циклу державних випробувань прийнятий на озброєння наказом Міністерства оборони України.

Ця бойова броньована машина була розроблена українською автобудівною компанією "Богдан Моторс" відповідно до вимог Збройних сил України та з урахуванням світових стандартів техніки такого класу. Протягом 2017-2018 років "Барс-8" успішно подолав усі етапи програми державних випробувань, яку було завершено на початку цього року.



"БАРС-8" став другою ББМ в Україні після бронеавтомобіля "Козак-2" (НВО "Практика"), яка пройшла державні випробування.

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Розробка нового бронеавтомобіля для Збройних сил України розпочалася на "Богдан Моторс" 2015 року. Програма передбачала створення кількох напрямків розвитку сучасного бронеавтомобіля. У результаті інженерних пошуків було створено перші прототипи бронеавтомобілів "БАРС-6" та "БАРС-8". Протягом подальших випробувань та конструкторських пошуків у лінійці ББМ «Богдан Моторс» залишився лише "Барс-8".



Під час виконання програми, "БАРС-8" випробовували у різних умовах. Він пройшов ходові випробування, подолання бродів та бездоріжжя, підйомів та спусків, перевірку зручності десантування, ведення вогню, випробування підривом, перевірку балістичної стійкості та низку інших складних тестів.



"БАРС-8" має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 з 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньований протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 та системи забезпечення життєдіяльності екіпажу. Конструкцією бронеавтомобіля передбачено встановлення: системи пуску димових гранат, засобів зв’язку та навігації, приладів нічного та денного спостереження, системи регулювання тиску в шинах, системи пожежогасіння моторного відділення, засобів маскування, протиосколкового підбою корпусу, автономної кліматичної системи та іншого обладнання.



Універсальності сімейству спеціальних броньованих машин на базі "БАРС-8" додає передбачена можливість встановлення різних бойових модулів та озброєння для їхнього подальшого використання у частинах та підрозділах більшості видів та родів військ.



Основною сферою використання "БАРС-8" є забезпечення підрозділів Збройних сил України при веденні ними бойових дій. Машина також може бути задіяною для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів тощо.

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Пасажиромісткість базового "БАРС -8" складає до 10 осіб в повному спорядженні. Особливість конструкції броньованого авто забезпечує комфортну посадку та десантування екіпажу та десанту через широкі бокові і задні двері. Також передбачена можливість евакуації через люк на даху.



За попередніми оцінками військових експертів, новий бронеавтомобіль має добру експортну перспективу і може постачатися не лише до Збройних сил України та інших вітчизняних силових структур, а й на зовнішні збройові ринки.



Нагадаємо, що рішення про перепрофілювання автомобільного заводу ДП "Автоскладальний завод №2" в м. Черкаси на випуск військової техніки було прийняте у 2014 році, що на сьогоднішній день дало підприємству змогу стати повноцінним учасником ринку автомобілів військового та спеціального призначення.

Нагадаємо, що Volvo представила броньований XC90.