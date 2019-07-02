Бронеавтомобиль "БАРС-8" после завершения двухлетнего цикла государственных испытаний принят на вооружение приказом Министерства обороны Украины.

Эта боевая бронированная машина была разработана украинской автосборочной компанией "Богдан Моторс" в соответствии с требованиями Вооруженных сил Украины и с учетом мировых стандартов техники такого класса. В течение 2017-2018 годов "Барс-8" успешно преодолел все этапы программы государственных испытаний, которая была завершена в начале этого года.

"Барс-8" стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2" (НПО "Практика"), которая прошла государственные испытания.

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Разработка нового бронеавтомобиля для Вооруженных сил Украины началась в "Богдан Моторс" в 2015 году. Программа предусматривала создание нескольких направлений развития современного бронеавтомобиля. В результате инженерных изысканий были созданы первые прототипы бронеавтомобилей "Барс-6" и "Барс-8". В течение последующих испытаний и конструкторских поисков в линейке ББМ "Богдан Моторс" остался только "Барс-8".

Во время выполнения программы, "Барс-8" испытывали в разных условиях. Он прошел ходовые испытания, преодоление бродов и бездорожья, подъемов и спусков, проверку удобства десантирования, ведения огня, испытания подрывом, проверку баллистической стойкости и ряд других сложных тестов.

"Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа. Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка: системы пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколочного пидбития корпуса, автономной климатической системы и другого оборудования.

Универсальности семейству специальных бронированных машин на базе "Барс-8" добавляет предусмотренная возможность установки различных боевых модулей и вооружения для их дальнейшего использования в частях и подразделениях большинства видов и родов войск.

Основной сферой использования "Барс-8" является обеспечение подразделений Вооруженных сил Украины при ведении ими боевых действий. Машина также может быть задействована для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач и охраны блокпостов и тому подобное.

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Пассажировместимость базового "Барс-8" составляет до 10 человек в полном снаряжении. Особенность конструкции бронированного авто обеспечивает комфортную посадку и десантирование экипажа и десанта через широкие боковые и задние двери. Также предусмотрена возможность эвакуации через люк на крыше.

По предварительным оценкам военных экспертов, новый бронеавтомобиль имеет хорошую экспортную перспективу и может поставляться не только в Вооруженные силы Украины и другие отечественные силовые структуры, но и на внешние оружейные рынки.

Напомним, что решение о перепрофилировании автомобильного завода ГП "Автосборочный завод №2" в г. Черкассы на выпуск военной техники было принято в 2014 году, что на сегодняшний день дало предприятию возможность стать полноценным участником рынка автомобилей военного и специального назначения.

Напомним, что Volvo представила бронированный XC90