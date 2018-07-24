Наміри київської влади зробити Труханів острів максимально пішохідним здійснюються. Зі сторони Північного (Московського) мосту заїзд буде обмежно.

На офіційній сторінці КП "Інформатика" з’явились “гарні новини”. Представники комунального підприємства радіють тому, що рух автомобілів буде обмежено.

“З минулої неділі розпочалась реконструкція автоматичного пропускного пункту до рекреаційної зони на вулиці Труханівській. На сьогодні вже розширено дорогу до 10,6 метрів. Додано острівець, де встановлять інформаційне табло” пишуть на сторінці КП "Інформатика" у FB.

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На фінальному етапі в КП бачать: