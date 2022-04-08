Мародери вивозять через територію Білорусі викрадені в Україні автомобілі.

Мародери почали вивозити через територію Білорусі викрадені в Україні машини. Про це повідомляє проект “Беларускі Гаюн”.

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Спостереження показали, що найбільша кількість вкрадених в українців автомобілів була завезена до Білорусі 4-5 квітня, вже після початку відступу російських військових з території України. Більше того, стало відомо, що з України було вивезено навіть кілька вантажівок із логотипами української торгової марки “Гаврилівські курчата”.

Раніше проект неодноразово писав, що на білоруських дорогах помічали цивільні автомобілі без номерних знаків та з позначками “V”. Зазначається – якщо на початку війни можна було сказати, що це були особисті автомобілі російських солдатів, то вже за кілька тижнів стало очевидним, що серед них є крадені машини.

Також повідомляється, що в “Беларускі Гаюн” почали писати дедалі більше українців із проханням знайти їхні автомобілі, які були вкрадені мародерами з захоплених територій та згодом вивезені в Білорусь.