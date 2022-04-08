Мародеры вывозят через территорию Беларуси похищенные в Украине автомобили.

Мародеры начали вывозить через территорию Беларуси похищенные в Украине машины. Об этом сообщает проект “Беларускі Гаюн”.

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Наблюдения показали, что наибольшее количество украденных у украинцев автомобилей было завезено в Беларусь 4-5 апреля, уже после начала отступления российских военных с территории Украины. Более того, стало известно, что из Украины было вывезено несколько грузовиков с логотипами украинской торговой марки “Гаврилівські курчата”.

Ранее проект неоднократно писал, что на белорусских дорогах замечали гражданские автомобили без номерных знаков и с пометками “V”. Отмечается – если в начале войны можно было сказать, что это были личные автомобили российских солдат, то уже через несколько недель стало очевидным, что среди них есть краденые машины.

Также сообщается, что в “Беларускі Гаюн” начали писать все больше украинцев с просьбой найти их автомобили, которые были украдены мародерами с захваченных территорий и впоследствии вывезены в Беларусь.