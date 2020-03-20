В Україні навіть під час карантину евакуація неправильно припаркованих автомобілів не припиняється. В Чикаго (США) тим часом відмінили не тільки євакуацію, а і штрафи за порушення правил паркування.

Робота багатьох підприємств Чикаго вже поставлена на паузу до моменту, коли почне спадати спалах коронавируса. Це посилює тяжкість економічних наслідків епідемії для міста, і місцева влада вирішила дещо полегшити городянам фінансовий тягар.

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Мер Чикаго Лорі Лайтфут заявила, що зусилля влади будуть зосереджені на підтримці громадської безпеки. Дещо неоднозначним наслідком цього стало рішення не штрафувати городян до 30 квітня за неправильну або неоплачену парковку, а також не евакуювати автомобілі, припарковані з порушенням правил. Хоча право переміщувати на спеціалізовані стоянки кинуті машини або автомобілі, що представляють загрозу суспільній безпеці, влада за собою зберегла.

"Одна з найважливіших речей, які ми можемо зробити - це зберегти економічну спроможність людей", - цитує заяву мера видання Block Club Chicago. Заради того ж в місті вводиться відстрочка за комунальними платежами, в тому числі і простроченими – діяти вона буде до 1 травня, але цей захід можуть при необхідності і продовжити. Тим самим, як заявлено офіційно, міська влада намагається полегшити жителям необхідність оплати їжі і ліків.

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