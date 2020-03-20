В Украине даже во время карантина эвакуация неправильно припаркованных автомобилей не прекращается. В Чикаго (США) в это время отменили не только эвакуацию, но и штрафы за нарушение правил парковки.

Работа многих предприятий Чикаго уже поставлена ​​на паузу до момента, когда начнет спадать вспышка коронавируса. Это усиливает тяжесть экономических последствий эпидемии для города, и местные власти решили несколько облегчить горожанам финансовое бремя.

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Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что усилия власти будут сосредоточены на поддержке общественной безопасности. Несколько неоднозначным результатом этого стало решение не штрафовать горожан до 30 апреля за неправильную или неоплаченную парковку, а также не эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушением правил. Хотя право перемещать на специализированные стоянки брошенные машины или автомобили, представляющие угрозу общественной безопасности, власть за собой сохранила.

"Одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать – это сохранить экономическую состоятельность людей", – цитирует заявление мэра издание Block Club Chicago. Ради того же в городе вводится отсрочка по коммунальным платежам, в том числе и просроченными – действовать она будет до 1 мая, но это мероприятие могут при необходимости и продолжить. Тем самым, как заявлено официально, городские власти пытаются облегчить жителям необходимость оплаты еды и лекарств.

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