Harley-Davidson приостанавливает производство с целью ограничения распространения коронавируса

Американская Harley-Davidson Inc. приостанавливает производство с целью ограничения распространения коронавируса, что коснется около 2 тыс. работников на заводах компании в США. Такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников на заводе в Меномони Фолс, штат Висконсин, обнаружили заболевание, сообщается в пресс-релизе Harley-Davidson.

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Остановка производства продлится до 29 марта. Компания временно отстранит от работы большую часть сотрудников производственных линий в США, но им будут по-прежнему выплачивать медицинские пособия, отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что "Детройтская тройка" американских автопроизводителей – General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler Automobiles – договорилась с профсоюзом работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) о частичном прекращении работы заводов, тщательной очистке оборудования и продлении времени отдыха работников между сменами, чтобы свести к минимуму риск распространения коронавируса.

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