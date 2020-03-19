Harley-Davidson призупиняє виробництво з метою обмеження поширення коронавируса

Американська Harley-Davidson Inc. призупиняє виробництво з метою обмеження поширення коронавируса, що торкнеться близько 2 тис. працівників на заводах компанії в США. Таке рішення було прийнято після того, як у одного із співробітників на заводі в Меномони Фолс, штат Вісконсін, виявили захворювання, повідомляється в прес-релізі Harley-Davidson.

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Зупинка виробництва триватиме до 29 березня. Компанія тимчасово усуне від роботи більшу частину співробітників виробничих ліній в США, але їм будуть як і раніше виплачувати медичні посібники, відзначається в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що "Детройтская трійка" американських автовиробників - General Motors, Ford Motor і Fiat Chrysler Automobiles - домовилася з Профспілкою працівників автомобільної галузі США (United Auto Workers, UAW) про часткове припинення роботи заводів, ретельне очищення обладнання і продовження часу відпочинку працівників між змінами, щоб звести до мінімуму ризик поширення коронавируса.

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