Власники автомобілів на європейських номерах частково перекрили урядовий квартал в центрі столиці.

Акція проходить біля будівель Верховної Ради і Кабінету міністрів. Власники автомобілів на єврономерах просто зупинилися на проїжджій частині, залишивши по одній смузі руху в кожну сторону. Проїзд по вул. Грушевського таким чином істотно обмежений.

Читайте также: Южаніна пропонує розмитнити "євробляхи" за три місяці зі знижкою до 50%

Власники нерозмитнених авто на іноземнії реєстрації вимагають знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну. Також серед вимог власників євроблях є прийняття поправки до законопроекту №8487 про скасування акцизу, який напередодні не підтримав профільний комітет ВР. Нагадаємо, акція автомобілістів на євробляхах проходить не вперше. У липні вони вже перекривали центр Києва.

У зв'язку з проведенням масових заходів у Києві в середу працівники поліції несуть службу за посиленим варіантом, повідомляє Інтерфакс-Україна. "Сьогодні, 7 листопада, в Києві заплановано проведення декількох заходів, більшість з яких проходитимуть в урядовому кварталі. Працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції в м. Києві, військовослужбовці Національної гвардії України та патрульні поліцейські забезпечують охорону правопорядку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду. "Правоохоронці закликають організаторів та учасників масових заходів не порушувати правопорядок і дотримуватися норм чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.