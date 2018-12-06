Народные депутаты 6 декабря намерены рассмотреть два законопроекта – 8159 и 8160, которыми (в случае, если их поддержат) будет отменен сбор на обязательное государственное пенсионное страхование физлиц, покупающих электромобили.

Автором документов является народный депутат и глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Они предусматривают, что такая норма будет действовать до 31 декабря 2028 года.

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При этом освобождены от пенсионного сбора будут не только украинцы, которые приобрели электромобили, но еще и те, кто переоборудовал свои машины с ДВС на электрокары.

Законы предусматривают, что НДС не облагаются комплектующие, которые нужны для строительства электрокаров. При этом, налог не налагается лишь на детали, которые нужны для создания авто на электричестве для личного пользования.

Но это еще не все позитивные нововведения, которые предлагают поддержать украинскому парламенту. Планируется, что до 31 декабря 2032 года от НДС будут освобождены предприятия, которые реализуют литий собственной добычи, литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов, транспортные средства, оборудованные электродвигателями собственного производства.

Стоит отметить, что оба закона были включены в повестку дня Верховной Рады еще 15 мая 2018 года и все это время «ожидают» рассмотрения в сессионном зале парламента.