У середу, 15 травня, в урядовий квартал Києва з’їхалися автомобілі на іноземній реєстрації. "Євробляхери" припаркувалися по обидва боки проїжджої частини вулиці Грушевського, починаючи від Маріїнського парку і до Кабміну. Рух поки що не перекривають.

Активісти приїхали в столицю з усієї України ще о 06:00 і з'їжджаються досі. Хоча в урядовому кварталі вже практично не залишилося місця, щоб припаркуватися.

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Причиною такого збору є мітинг, який активісти планують організувати на два дні. Вони хочуть вибити у влади ще трохи часу для того, щоб встигнути розмитнити авто за новим законом і не отримати штраф. Сьогодні вони збираються стояти на вулицях до 14:00, адже саме тоді почнеться засідання комітету, на якому буде сформований відповідний законопроект для голосування у Верховній Раді.

Хоча активісти намагаються максимально мінімізувати транспортний колапс, гостям та мешканцям міста слід враховувати певні незручності, пов'язані з мітингом.