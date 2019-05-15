В среду, 15 мая, в правительственный квартал Киева съехались автомобили на иностранной регистрации. "Евробляхеры" припарковались по обе стороны проезжей части улицы Грушевского, начиная от Мариинского парка и Кабмина. Движение пока не перекрывают.

Активисты приехали в столицу со всей Украины еще в 06:00 и съезжаются до сих пор. Хотя в правительственном квартале уже практически не осталось места, чтобы припарковаться.

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Причиной такого сбора является митинг, который активисты планируют организовать на два дня. Они хотят выбить у власти еще немного времени для того, чтобы успеть растаможить авто по новому закону и не получить штраф. Сегодня они собираются стоять на улицах до 14:00, ведь именно тогда начнется заседание комитета, на котором будет сформирован соответствующий законопроект для голосования в Верховной Раде.

Хотя активисты пытаются максимально минимизировать транспортный коллапс, гостям и жителям города следует учитывать определенные неудобства, связанные с митингом.