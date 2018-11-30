Він залишив свою машину, загородивши проїзд для автомобілів та трамваїв.

Водій автомобіля Range Rover з номерами Дніпропетровської області залишив машину на одній з вулиць Подолу в Києві близько 13.30 в п’ятницю 30 листопада. Машина поставлена так, що вона заважала руху інших автомобілів та трамваю. Через це одразу на трьох прилеглих вуличках Подолу виникли затори.

Коли водій Range Rover з’явився, він почав ображати водія трамваю та маршрутки, кондуктора.

За таке порушення автомобіль мають право евакуювати та накласти відчутний штраф.

Нагадаємо, що на активістів, що борються за правильне паркування, нападали порушники ПДР.