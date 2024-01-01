Водія "Славути" оштрафували за те, що пасажирка вистрибнула з машини

Біля Маневичів жінка вистрибнула з автомобіля після конфлікту, а керманича оштрафували на 850 гривень. Про це пише volynnews.com.

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Інцидент стався увечері 12 серпня на автодорозі сполученням Маневичі – с. Прилісне. Водій Ігор К. керував автомобілем ЗАЗ Славута, в якому також перебувала пасажирка. Але під час словесного конфлікту остання відчинила двері транспортного засобу та вистрибнула.

Відтак водія судили за статтею 124 КУпАП. Зазначається, що він не забезпечив безпечного перевезення пасажира, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху.

На судовому засіданні керманич «Славути» визнав свою вину і просив суворо не карати. Правопорушення також підтверджується протоколом, рапортом поліцейського, схемою місця ДТП, поясненнями учасників інциденту.

Суд визнав Ігоря К. винним і призначив йому 850 гривень штрафу. Ще 605 гривень із нього стягнули судового збору.