Укр
Ру

Водія "Славути" оштрафували за те, що пасажирка вистрибнула з машини

На Волині водія оштрафували на 850 гривень, бо пасажирка вистрибнула з авто. Про це стало відомо з постанови Маневицького районного суду.
Пасажирка вистрибнула з машини находу - водія оштрафували - Auto24

ФОТО: Нацполіції|

Пасажирка вистрибнула з машини на ходу - водія оштрафували

Євген Гудущан
logo18 листопада, 20:00
logo0
logo0 хв

Біля Маневичів жінка вистрибнула з автомобіля після конфлікту, а керманича оштрафували на 850 гривень. Про це пише volynnews.com.

Читайте також: Як виглядала експортна "Таврія" для південноамериканського ринку: фото

Інцидент стався увечері 12 серпня на автодорозі сполученням Маневичі – с. Прилісне. Водій Ігор К. керував автомобілем ЗАЗ Славута, в якому також перебувала пасажирка. Але під час словесного конфлікту остання відчинила двері транспортного засобу та вистрибнула.

Відтак водія судили за статтею 124 КУпАП. Зазначається, що він не забезпечив безпечного перевезення пасажира, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху.

На судовому засіданні керманич «Славути» визнав свою вину і просив суворо не карати. Правопорушення також підтверджується протоколом, рапортом поліцейського, схемою місця ДТП, поясненнями учасників інциденту.

Суд визнав Ігоря К. винним і призначив йому 850 гривень штрафу. Ще 605 гривень із нього стягнули судового збору.

#Поліція #Новини #Автофанати #Штрафи