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Водителя "Славуты" оштрафовали за то, что пассажирка выпрыгнула из машины

На Волыни водителя оштрафовали на 850 гривен, потому что пассажирка выпрыгнула из автомобиля. Об этом стало известно из постановления Маневицкого районного суда.
Пассажирка выпрыгнула из машины на ходу - водителя оштрафовали - Auto24

Пассажирка выпрыгнула из машины на ходу - водителя оштрафовали

Евгений Гудущан
logo18 ноября, 20:00
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Возле Маневичей женщина выпрыгнула из автомобиля после конфликта, а водителя оштрафовали на 850 гривен. Об этом пишет volynnews.com.

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Инцидент произошел вечером 12 августа на автодороге сообщением Маневичи – с. Прилесное. Игорь К. управлял автомобилем "ЗАЗ-Славута", в котором еще находилась пассажирка. Но во время словесного конфликта последняя открыла дверь транспортного средства и выпрыгнула.

Поэтому водителя судили по статье 124 КУоАП. Отмечается, что он не обеспечил безопасной перевозки пассажира, чем нарушил требования Правил дорожного движения.

На судебном заседании руководитель "Славуты" признал свою вину и просил строго не наказывать. Правонарушение также подтверждается протоколом, рапортом полицейского, схемой места ДТП, объяснениями участников инцидента.

Суд признал Игоря К. виновным и назначил ему 850 гривен штрафа. Еще 605 гривен с него взыскали в качестве судебного сбора.

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