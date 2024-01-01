Водителя "Славуты" оштрафовали за то, что пассажирка выпрыгнула из машины

Возле Маневичей женщина выпрыгнула из автомобиля после конфликта, а водителя оштрафовали на 850 гривен. Об этом пишет volynnews.com.

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Инцидент произошел вечером 12 августа на автодороге сообщением Маневичи – с. Прилесное. Игорь К. управлял автомобилем "ЗАЗ-Славута", в котором еще находилась пассажирка. Но во время словесного конфликта последняя открыла дверь транспортного средства и выпрыгнула.

Поэтому водителя судили по статье 124 КУоАП. Отмечается, что он не обеспечил безопасной перевозки пассажира, чем нарушил требования Правил дорожного движения.

На судебном заседании руководитель "Славуты" признал свою вину и просил строго не наказывать. Правонарушение также подтверждается протоколом, рапортом полицейского, схемой места ДТП, объяснениями участников инцидента.

Суд признал Игоря К. виновным и назначил ему 850 гривен штрафа. Еще 605 гривен с него взыскали в качестве судебного сбора.